'Це ганьба': Клінтон жорстко висловилася про позицію адміністрації Трампа щодо України

Зокрема, вона звинуватила Трампа у підриві західної єдності та міжнародних зобов’язань.

Колишня держсекретарка Сполучених Штатів та опонентка Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Гілларі Клінтон розкритикувала позицію чинної адміністрації щодо війни в Україні.

"Я вважаю, що позиція адміністрації Трампа щодо України є ганебною. Спроба змусити Україну погодитися на угоду про капітуляцію з Путіним – це ганьба. Думаю, зусилля, які Путін і Трамп докладають, щоб отримати вигоду зі страждань і смертей українського народу, є історичною помилкою і корупцією найвищого ступеня", – наголосила вона під час панельної дискусії на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Клінтон додала, що зараз Україна бореться за демократію, цінності Заходу, втрачаючи тисячі людей. І нинішня війна відбувається через "манію однієї людини" контролювати українців, сказала вона, вочевидь маючи на увазі диктатора Путіна.

На думку політикині, чинний президент США або не усвідомлює масштабів страждань українців, або йому просто байдуже.

Крім того, вона звинуватила Трампа у підриві західної єдності та міжнародних зобов’язань. За її словами, він зрадив Захід, статут НАТО і людські цінності.

Інші заяви на полях Мюнхенської конференції з безпеки

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія лише імітує переговорний процес, водночас намагаючись зламати дух українців. На його думку, Росія не готова до миру чи навіть переговорного процесу.

Своєю чергою, голова Європарламенту Роберта Мецола розкритикувала ідею проведення виборів в Україні під час війни. За її словами, допускати цього не можна.

