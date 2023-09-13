Актриса Стася Ровінська зазначила, що їй неприємно бачити, що Єгорова про неї пише.

Дочка Сніжани Єгорової Стася Ровінська відверто розповіла про стосунки зі своєю скандальною матір'ю. Актриса пояснила, що зовсім не спілкується із путіністкою, але іноді бачить, що вона пише у соцмережах.

За словами Ровінської, їй неприємно, коли Єгорова намагається втягнути її у скандали. При цьому актриса зазначила, що їй абсолютно не цікаво, як живе її матір.

"Ніяк не реагую, якщо чесно. У мене немає з нею жодного спілкування, мені не цікаво навіть що там у неї відбувається. Мені просто неприємно, коли вона починає якось там втягувати мене. Останнє, що я там десь побачила, це якийсь був допис, де фотографії зі мною, типу що мене намагаються залякати і моїх дітей", - зізналася Ровінська в інтерв'ю для "ЖВЛ".

Нині актриса перебуває у США. Вона працює, а її син вже ходить до школи. При цьому нещодавно Ровінська зуміла зустрітися зі своєю рідною сестрою, яку не бачила з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Що Сніжана Єгорова говорить про війну

Колись відома телеведуча відкрито підтримує путінський режим. Ще до 24 лютого 2022 року Єгорова назвала українських дітей "яничарами" та зрадниками. Вона не засудила війну, але у квітні 2022 року гнівно обурилася через те, що у Туреччині їй не дали статус біженця.

Окрім цього, путіністка публічно називала зрадницею Ровінську. При цьому спочатку донька Єгорової намагалася донести до матері правду, проте та відмовилася визнавати, що війну почала РФ.

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