58-річного гітариста рок-групи Cinderella Джеффа Лабара знайшли 14 липня мертвим у своїй квартирі. Причина смерті поки невідома.
Кілька днів артист не виходив на зв'язок. Тривогу почала бити його екс-дружина Гейл Лабар-Бернхардт. Вона прийшла додому до Джеффа і виявила його мертвим.
Відзначимо, Cinderella була однією з найбільших рок-груп 1980-х, відомої своїм глем-стилем і такими треками, як Nobody's Fool і Don't Know What You Got (Till It's Gone).
Також у Лабара був свій сольний проект, він встиг випустити одну платівку під назвою One For The Road в 2014 році.
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