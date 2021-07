Джеффа Лабара знайшли мертвим у своїй квартирі.

58-річного гітариста рок-групи Cinderella Джеффа Лабара знайшли 14 липня мертвим у своїй квартирі. Причина смерті поки невідома.

Кілька днів артист не виходив на зв'язок. Тривогу почала бити його екс-дружина Гейл Лабар-Бернхардт. Вона прийшла додому до Джеффа і виявила його мертвим.

Відзначимо, Cinderella була однією з найбільших рок-груп 1980-х, відомої своїм глем-стилем і такими треками, як Nobody's Fool і Don't Know What You Got (Till It's Gone).

Також у Лабара був свій сольний проект, він встиг випустити одну платівку під назвою One For The Road в 2014 році.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич