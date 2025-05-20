Шоураннером стане режисер трейлерів до гри.

Netflix анонсував початок робіт над анімаційним шоу за мотивами популярної мобільної стратегії Clash of Clans.

Керує серіалом Флетчер Мулс, він уже знайомий із цим всесвітом: саме він зняв низку трейлерів за Clash of Clans, які збирали мільйони переглядів на YouTube. Виробництвом займеться канадська студія ICON Creative Studio.

Подробиці сюжету і формат серіалу поки що невідомі. Але не виключено, що перші матеріали представлять у рамках Netflix Geeked Week, на цьому заході традиційно діляться новинами про гіковські та ігрові франшизи.

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Проєкт поки що на стадії передпродакшену, тож прем'єри раніше другої половини 2026 року чекати не варто.

Раніше ми розповідали, що Netflix готує фільм за Gears of War, а зніме його режисер "Дедпула 2" і "Джона Віка". Сценарій напише автор фільмів "Дюна" Дені Вільньова.

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