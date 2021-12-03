Блогер плакав та кричав на камеру, він звинувачує у смерті директора хейтерів, а користувачі винять у цьому його самого.

Скандальний український блогер-мільйонник Олександр Заліско, який 27 листопада у День пам'яті жертв голодоморів влаштував у Львові гучну БДСМ-вечірку на честь свого дня народження, прокоментував смерть директора Будинку вчених, де проходила його "туса". Він не стримав емоцій та влаштував істерику. Користувачі бажають блогеру смерті.

Спочатку Заліско опублікував в Instagram промову, яку він читав з листочка. Проте потім у його Stories з'явилися емоційні та слізні відео, на яких він кричав та благав не винити його у смерті директора.

Заліско каже, що директор Будинку вчених, де проходила "голодна туса" блогерів, просто "не витримав тиску".

"Ми, молоді, ще можемо це витримати, а він не зміг... Хіба ви не розумієте що це погано?",- блогер звинувачує у смерті директора хейтерів, які нібито "довели" 75-річного чоловіка.

Проте згодом емоції взяли гору. Заліско почав істерику. Він кричав та плакав прямо на камеру. Блогер заявив, що коментатори бажають йому смерті, а він не знає, як виправити прикрий інцидент.

"Я не є причина смерті, мої друзі тут не причому!... Може ви хочете мене спалити?", - емоційно кричав Заліско зі словами на очах.

"Голодна туса": що відомо про скандальну вечірку блогерів у Львові

У День пам'яті жертв Голодомору львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові у Будинку вчених велику БДСМ-вечірку. Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліска.

Серед гостей було чимало блогерів, серед яких і "мільйонники": Наталі Литвин, Таня Самбурська, Валерія Юрченко, Саша Бо та інші.

Читайте такожСтало відомо, як покарали організатора скандальної вечірки у ЛьвовіРозважав гостей вечірки Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету в БДСМ-масках, тости, які вимовляли, стоячи на столах.

Оренда залу в Будинку вчених блогеру Заліско обійшлася близько 35 тисяч гривень, а ще 4 тисячі доларів він заплатив за роботу ведучого Володимира Остапчука.

Після резонансу в ЗМІ відомі українські компанії заявили, що припиняють співпрацю з блогерами-мільйонниками, які потрапили в скандал через вечірку.

Разом з тим гучною вечіркою блогера Заліско зацікавилися правоохоронці.

Володимир Остапчук уже попросив вибачення за цю вечірку і наголосив, що шанує і поважає День пам'яті жертв Голодомору, а обидва брати його дідуся померли від голоду.

Читайте такожПристрасті розпалюються: блогерка Саша Бо звинуватила ведучого Остапчука у скандалі навколо "голодної туси" у Львові3 грудня директор Будинку вчених Роман Славітич раптово помер під час візиту у мерію. За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов до кабінету. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів.

Працівники викликали "швидку" і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Після прибуття на місце медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години боролися за життя, але врятувати не вдалось.

Смерть директора також вже прокоментував Остапчук. Він зазначив, що це "реально страшно".

Автор: Віолетта Орлова