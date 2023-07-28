Він потрапив у дуже екстримальну ситуацію.

Автор програми "Велике коло" Артемій Сурін у "Сніданку з 1+1" приголомшив історією, як в Ірані його засудили до смертної кари.

Ведучий відвідав усі континенти, провів у навколосвітній подорожі 280 днів. Одна з найбільш екстримальних історій трапилася в Ірані. Українця засудили до смертної кари за шпигунство. Він розповів, що все почалося під час зйомок з дрона стародавніх руїн. Незважаючи на те, що у блогера був дозвіл на зйомку, іранська поліція не захотіла його слухати.

"Того вечора я був затриманий, а наступного ранку мені призначають суд. Суд проходить без перекладача, без адвоката, без нікого. Не слухаючи мене, винесли рішення, що громадянин України Сурін Артемій звинувачується в шпигунстві проти Ісламської Республіки і виносять арешт. Я знав, що в цій ситуації є тільки 2 варіанти: 1 – довічне ув'язнення, 2 – смертна кара. Через кілька годин я опинився у в'язниці, а наступного ранку вже перевели до в'язниці Корпусу вартових Ісламської Республіки. Це ті ж злочинці, які збили український літак. Тоді мені здавалося, що це все – вже кінець", - розповів Артемій Сурін.

Під час одного з допитів у тюремному корпусі український мандрівник зустрів офіцера, який вирішував його долю. Цю зустріч Артемій називає дивом.

"Я потім аналізував, якби мене привезли на 10 секунд пізніше, був би хто-небудь інший, а всі, кого я зустрічав в правоохоронних органах Ірану, це нелюди. Там відбуваються знущання. Але багатогодинний допит був саме з цим офіцером і він потім прийняв рішення, щоб мене випустили, і це було диво. Посольство України докладало зусиль, щоб мені допомогти, коли я перебував у в'язниці. Після того, як мені вдалося вийти з в'язниці, вони мене евакуювали і прихистили в своєму посольстві. Потім я був евакуйований з країни в Азербайджан. Навіть вони говорили, що це диво", – розповів ведучий.

Чим відомий Артемій Сурін

Артемій Сурін - український бізнесмен і блогер, який здійснив навколосвітню подорож без авіаперельотів. Він подолав понад 100 000 км за канонами британського Королівського Географічного товариства: тільки пішки, на машині або водним транспортом.

Сурін побував на шести різних континентах, перетнув три океани і побував більш ніж в 40 країнах.

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