Нещодавно стало відомо, що Володимир Остапчук і Христина Горняк розлучилися.

Друга дружина Володимира Остапчука Христина Горняк відповіла на питання про зміну прізвища. Жінка показала фото свого паспорта. Судячи з нього, після весілля вона взяла прізвище шоумена, але зараз її поки що не змінила. Як буде далі нотаріус не знає.

"Дуже багато питань про прізвище: я - Христина Остапчук. Як то кажуть: "З пісні слів не викинеш". А там далі життя покаже" - прокоментувала Христина.

Володимир Остапчук і Христина Горняк: деталі розлучення

Через кілька місяців після початку повномасштабної війни Вова і Христина давали інтерв'ю, в якому мали вигляд ідеальної пари. Вони навіть розповіли, що незадовго до 24 лютого планували дитину, але війна відклала ці наміри. Також в інтерв'ю пара зізналася, що після війни вони все ж планували дитину, і не одну.

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Проте вже восени 2022 року публіка заговорила про те, що Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною. Шанувальники помітили це і по тому, що вони перестали з'являтися один у одного в блогах. Наприкінці жовтня стало відомо, що вони вже отримали документи про розірвання шлюбу.

Причина розлучення Христини Горняк і Володимира Остапчука досі невідома, проте шоумен вирішив часу даремно не втрачати - в мережі вже показали його нову обраницю-журналістку.

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