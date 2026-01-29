Чарльз III втрутився у скандал навколо заяв Трампа про британську армію

Це нетипова поведінка для представника монархії.

Король Великої Британії Чарльз III через дипломатичні канали передав Білому дому своє занепокоєння заявами президента США Дональда Трампа щодо участі британських військових у війні в Афганістані.

Про це пише Daily Mail, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією. За інформацією інсайдерів, позицію короля чітко донесли до американської сторони, зокрема щодо шкоди, якої такі заяви завдають репутації та пам’яті британських військових.

Після цього Дональд Трамп опублікував заяву, у якій назвав британських солдатів одними з найкращих воїнів у світі та подякував Великій Британії за її внесок у військову кампанію.

Водночас втручання монарха спричинило дискусії щодо меж допустимої ролі короля в політично чутливих питаннях. Видання зазначає, що публічне розголошення факту звернення Чарльза до Білого дому може створити ризики для традиційної нейтральності британської монархії. Той факт, що коментарі короля з'явилися після заяви принца Гаррі, викликає ще більше занепокоєння.

На тлі цієї ситуації принц Вільям обрав інший підхід і утримався від публічних коментарів. Оглядачі вважають, що така стриманість відповідає усталеній практиці королівської родини та дозволяє уникати втягування монархії у політичні суперечки.

Нагадаємо, скандал виник через слова Трампа про те, що союзники Америки відправляли війська в Афганістан, але ті нібито трималися подалі від передової. Принц Гаррі, який двічі служив в Афганістані, публічно засудив заяву американського президента.

