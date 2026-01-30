Мадонна назвала місто, яке вважає 'своїм ідеалом раю': де воно знаходиться

Це місто популярне серед митців - письменників, художників, фотографів.

Місто Маргейт на півдні Британії королева поп-музики Мадонна назвала "своїм ідеалом раю", повідомляє The Іndependent.

"Маргейт з його піщаним пляжем, популярним ринком та зростаючою мистецькою сценою, відвідує деделі більше людей, але його останній турист приніс йому нову славу", - зазначає видання.

Королева поп-музики Мадонна опублікувала у своєму профілі в Instagram фотографії для 20 мільйонів підписників зі свого візиту на мистецький фестиваль у Маргейті минулими вихідними.

Це був її другий візит в це місто за три місяці.

"Здається, що все місто населене та сповнене творчості. Письменники та перформансисти, фотографи та художники. Це моє уявлення про рай. Щоразу, коли я туди потрапляю, я відчуваю себе так, ніби потрапила у сон", - написала вона в Instagram.

Маргейт у графстві Кент, який описують як найкрутіше приморське місто Англії, останніми роками переживає наплив творчих людей, яких приваблює його процвітаюча мистецька сцена, бутики, модні паби та кафе.

Найбільшою його визначною пам'яткою є парк розваг Dreamland, у якому є багато традиційних атракціонів.

"Я була там кілька разів, і мене завжди вражає відданість і пристрасть усіх цих митців. Голодні, одержимі та надзвичайно вдячні за таку можливість. Усі вони мають дуже зворушливі історії, якими хочуть поділитися, і, чесно кажучи, так приємно спостерігати за їхньою такою відданою роботою", - відгукується зірка про Маргейт.

Вона додала також, що в місті є її улюблений італійський ресторан:

"Окрім усього цього (відвідування мистецького центру в Маргейті), я маю змогу поїсти у своєму улюбленому італійському ресторані, назви якого я нікому не називатиму, бо тоді всі туди підуть, а там лише один столик!".

У публікації сказано, що це швидше за все ресторан "Bottega Caruso".

Як повідомлялося, під час візиту до резиденції англійської художниці Трейсі Емін у Маргейті Мадонна приміряла радянську шапку-вушкнку і виставила фото в ній. Це неприємно здивувало українців, адже Мадонна неодноразово засуджувала російську аресію проти України, посинаючи з 2022 року.

