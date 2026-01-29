Королівський флот вигнав 'підозрілий' російський корабель

Він став на якір біля важливих підводних кабелів у Брістольській протоці.

Королівський флот Великої Британії відстежував підозріле російське судно, яке протягом 14 годин стояло на місці над підводними кабелями передачі даних у Брістольській затоці, а потім змусив його залишити британські води.

Як повідомляє The Telegraph, вантажне судно "Синьогорськ" увійшло в Брістольський канал у вівторок увечері та стало на якір приблизно за дві милі від Майнхеда, на північному узбережжі Сомерсету.

Місце швартування "Синьогорська" знаходилося менш ніж за милю від підводних телекомунікаційних кабелів, що з'єднують Британію зі США, Канадою, Іспанією та Португалією. Офіційні особи наказали судну залишити британські води після того, як росіяни заявили, що вони проводять необхідний ремонт для забезпечення безпеки.

Зазначається, що через 14 годин з військово-морської авіабази в Йовілтоні, Сомерсет, було відправлено гелікоптер RN Wildcat, що спонукало російський екіпаж підняти якір і повернутися в море. Тіньова міністерка з питань безпеки Британії Алісія Кернс сказала:

"Пересування цього російського судна виглядають вкрай підозрілими. Це ще одне нагадування про постійні й небезпечні загрози, з якими стикається наша країна з боку Путіна та його союзників".

Останній зареєстрований захід Синегорська в порт відбувся три тижні тому в Архангельську, який штаб-квартирою Північного флоту ВМС Росії.

Російські кораблі біля Великої Британії

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня російський нафтовий танкер MT General Skobelev пройшов через Ла-Манш у супроводі Королівського флоту Британії.

Кораблі та літаки Королівського флоту були задіяні для стеження за російськими військово-морськими та допоміжними суднами під час чергової планової дводенної операції в Ла-Манші, тісно співпрацюючи з союзниками по НАТО для моніторингу пересування російських підрозділів, що повертаються з Середземного моря.

