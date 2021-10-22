Суддя "Танців з зірками" щасливий, що кохана дружина проведе тиждень на його батьківщині.

Американський танцюрист українського походження Макс Чмерковський, який нещодавно побував в рідній Одесі, показав свіже фото з дружиною. Зіркова пара позувала в аеропорту, вони прямували до української столиці.

Знімок був опублікований на особистій сторінці колишнього "Холостяка".

Читайте такожАлек Болдуїн застрелив на зйомках жінку: що відомоРаніше танцюрист зізнавався, що мріє про те, щоб дружина з сином побували на його батьківщині. Так, Макс на фото постав у темних штанях, кросівках і світшоті. А ось його красуня-дружина була в спортивному костюмі молочного кольору. Обидва були в традиційному атрибуті - медичній масці.

"Україно, їду до Вас з дружиною", — написав Чмерковський.

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Автор: Каролина Гайдук