Американський танцюрист українського походження Макс Чмерковський, який нещодавно побував в рідній Одесі, показав свіже фото з дружиною. Зіркова пара позувала в аеропорту, вони прямували до української столиці.
Знімок був опублікований на особистій сторінці колишнього "Холостяка".
Читайте такожАлек Болдуїн застрелив на зйомках жінку: що відомоРаніше танцюрист зізнавався, що мріє про те, щоб дружина з сином побували на його батьківщині. Так, Макс на фото постав у темних штанях, кросівках і світшоті. А ось його красуня-дружина була в спортивному костюмі молочного кольору. Обидва були в традиційному атрибуті - медичній масці.
"Україно, їду до Вас з дружиною", — написав Чмерковський.
Зазначимо, Макс Чмерковський довго йшов до особистого щастя. У 2010 році він розлучився з хореографом Кариною Смірнофф. За його словами, дівчина розбила його серце. Також він намагався побудувати стосунки з переможницею "Холостяка" Сашею Шульгіною.
Однак у 2012 році випадкова зустріч з австралійською танцівницею Петею Маргатройд перевернула його світ. Через три роки він їй освідчився в театрі "Олімпія" в Майамі, влітку 2017 пара зіграла розкішне весілля. Подружжя виховує 4-річного сина.