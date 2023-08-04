Марку Марголісу було 83 роки.

У США помер відомий актор Марк Марголіс. Йому було 83 роки, кілька днів тому артист потрапив до лікарні.

Як повідомляє Hollywood Reporter, інформацію про смерть актора підтвердив його син Морган Марголіс, який пішов по стопах батька і теж став артистом. Зірки серіалу "Пуститися берега" не стало 3 серпня.

Відомо, що актор помер у лікарні Mount Sinai в Нью-Йорку. Син Марголіса розповів, що у його батька була хвороба. Однак що саме сталося з актором - поки що залишається загадкою.

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Що відомо про Марка Марголіса

Артист народився 26 листопада 1939 року. З самого дитинства Марголіс мріяв стати актором. Вже у 14 років він відправився на курси, де вивчав акторську майстерність. Потім Марголіс відправився підкорювати Нью-Йорк, де зустрів Стеллу Адлер. Він благав актрису навчити його всім хитрощам роботи в кіно. Натомість Марголіс став її особистою "прислугою". Він викликав для неї таксі, возив продукти з магазину та в усьому їй допомагав.

Актор прославився в 1984 році, знявшись у фільмі Ообличчя зі шрамом". Там він зіграв охоронця. Крім цього, він знімався у фільмах "Оз", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин". Особливу славу Марголісу принесла роль в серіалі "Пуститися берега". За неї він навіть потрапив у номінацію на премію "Еммі".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер зірка серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд.

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