Настя показала свій ранок / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нову фотографію.
На знімку вона постала абсолютно голою. Співачка зробила фото, позуючи перед дзеркалом. Також вона розповіла, що вранці у неї є обов'язкові ритуали - спорт, душ під музику, смачний сніданок і теплі слова рідним.
"Шикарна", "Супер", "Вогонь", - написали фанати.
Співачка показала фото / instagram.com/kamenskux
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