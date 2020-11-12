Співачка оголилася заради пікантного знімка.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нову фотографію.

На знімку вона постала абсолютно голою. Співачка зробила фото, позуючи перед дзеркалом. Також вона розповіла, що вранці у неї є обов'язкові ритуали - спорт, душ під музику, смачний сніданок і теплі слова рідним.

"Шикарна", "Супер", "Вогонь", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич