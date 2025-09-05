Проблема полягає в тому, що на четвертий рік повномасштабної війни українські діти продовжують споживати російську пропаганду.

Російський мультсеріал "Маша и медведь" треба заборонити в Україні. З такою ініціативою виступив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Наприкінці серпня проект "Детектор Медіа" повідомив сумну статистику популярності дитячого розважального контенту в українському сегменті YouTube: перше місце з помітним відривом від другого місця і зі значною перевагою над рештою фігурантів рейтингу посідає російський мультсеріал "Маша и Медведь", щоправда адаптований до української аудиторії.

Однак проблемою є не стільки походження мультфільму, як той факт, що він просякнутий ворожою пропагандою. І саме це обурює нардепа Юрчишина.

"У росіян мілітаризовані навіть мультики. Буквально є серія, де … головна героїня у радянській фуражці "захищає своє". І найприкріше те, що це дивляться наші діти. Бо це є у вільному доступі в ютубі, ще й українською мовою", – написав він у своєму телеграм.

Нардеп зазначає, що канал монетизований, тож усі доходи від українських переглядів отримує російська студія, яка сплачує податки в російський бюджет.

"Роспропаганду потрібно блокувати для українського глядача. Тим паче, коли це така м’яка сила, як мультики українською. Але з явним російським душком. І розрахована на найбільш вразливу категорію українців – на дітей. Тому, уже надіслав зверненням до наших органів із проханням заблокувати канал "Маша і Ведмідь" на території України", – повідомив Юрчишин.

Боротьба з російською пропагандою

Як писав УНІАН, наприкінці серпня в Україні заблокували доступ до YouTube-каналу продюсера і співака Юрія Бардаша, який народився і працював в Україні, але вже під час війни перебрався до Росії та почав публічно підтримувати її агресію проти України.

Також ми розповідали, що днями президент Володимир Зеленський підписав закон, в якому на державному рівні запроваджується термін "рашизм". Відповідно до закону під цим терміном слід розуміти тоталітарну ідеологію та її практику, яка лежить в основі російського нацистського тоталітарного режиму, заснованого на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

