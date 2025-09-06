Продакшеном займеться студія Марго Роббі LuckyChap.

Amazon готує серіал за грою Life is Strange. Екранізацією займеться Prime Video, а шоураннером стане Чарлі Ковелл, творець "Кінця ї***ого світу". У роботі беруть участь Square Enix, Amazon MGM Studios, Story Kitchen, а також продюсерська компанія LuckyChap, заснована Марго Роббі.

В інтерв'ю Variety Ковелл зізналася, що давно є фанатом оригінальної гри і з ентузіазмом береться за адаптацію: "Для мене величезна честь переносити Life is Strange на екрани. Я не можу дочекатися моменту, коли зможу розповісти історію Макс і Хлої як гравцям, так і новій аудиторії".

Серіал розповість про студентку факультету фотографії Макс, яка, рятуючи свою подругу дитинства Хлою, несподівано отримує здатність перемотувати час. Разом вони починають розслідувати зникнення Рейчел, найкращої подруги Хлої.

Відео дня

Оригінальна гра Life is Strange вийшла 2015 року і швидко набула культового статусу. Вона породила кілька продовжень, а остання частина, Life is Strange: Double Exposure, вийшла 2024 року.

Раніше розробниця Life is Strange заявила, що нова гра серії вийде вже наступного року. Deck Nine уклала контракт зі Square Enix на 2 гри, але справи в студії зараз плачевні, ділиться колишня співробітниця.

Вас також можуть зацікавити новини: