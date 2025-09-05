Лідер українського рок-гурту O.Torvald, боєць Збройних сил України Євген Галич несподівано заспівав пісню, яку нещодавно жорстко критикував.
TikTok-акаунт maltipoo_barry опублікував коротке відео з концерту, на якому музикант співає "Смарагдове небо" молодого виконавця Drevo. Згідно з фотографіями Галича у Instagram, ролик могли зняти на його концерті у Львові.
Артист співав, акомпануючи собі на гітарі. У його виконанні трек, який вже зібрав на YouTube 23 мільйони переглядів, набув більш спокійного та ліричного настрою.
Критика пісні "Смарагдове небо"
Нагадаємо, раніше Галич заявив, що в цій пісні йому подобається лише приспів, однак крім нього в ній нічого немає.
"Музика - це не фаст-фуд. Не можна щось створити швидко, отримати швидко аудиторію і на цьому виїхати. Так не працює. Потрібно створювати навколо себе всесвіт, ідеологію, цінності, принципи", - сказав він.
За молодого виконавця Drevo заступилася співачка Тіна Кароль. Вона закликала колег по сцені дати молоді творити. Згодом співак зізнався, що йому було приємно отримати її підтримку.