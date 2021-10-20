Лора Созаєва часто згадує сина.

Колишня дружина українського артиста Віктора Павліка - Лора Созаєва - опублікувала в Instagram відео, на якому її померлий син Павло грає на гітарі і співає пісню "Не чекай на мене, мамо".

"21 рік я обіймала і говорила "люблю" своєму синові. Тепер я в порожнечі. Мені дуже важко! Я так вдячна всім, хто мені пише і підтримує, співчуває і обіймає на відстані. Вдячна за те, що ділитися своїми історіями і переживаннями", - написала Лора.

Також вона додала, що вони з сином були дуже близькими людьми. Вони могли спілкуватися абсолютно на різні теми і у них були дуже довірчі відносини. Созаєва згадала, як одного разу її син сказав, що вона неправильно його виховала, бо він виріс дуже добрим.

Зазначимо, Павло Павлік помер від раку в 2020 році. Хлопець два роки боровся з хворобою, але так і не зміг її перемогти.

Читайте такожДовкола відомого стриптизера Тарзана вибухнув новий секс-скандал (відео)Нагадаємо, раніше між Лорою Созаєвою і новою дружиною Віктора Павліка, Катериною Репяховою, виник конфлікт. Лора звинуватила екс-чоловіка і його дружину в тому, що вони виганяють її з "кредитної" квартири.

Пізніше Репяхова відповіла на звинувачення Созаєвої. За її словами, ніхто не виганяє екс-дружину співака з квартири, їй запропонували вигідний договір, але вона відмовляється жити за свої гроші.

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Автор: Діана Могилєвич