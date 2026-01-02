Акторка вже виховує сина та доньку.

Українська акторка театру, кіно та дубляжу Анна Сагайдачна ("Кріпосна") поділилася з підписниками новиною про вагітність.

36-річна артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті відео новорічної ялинки в її домі. Можна побачити, що на святковому дереві висить іграшка у вигляді дитячого візочка, а поряд із ним - тест на вагітність. Жінка зазначила, що 2025 рік не пройшов для неї без сюрпризів:

"Не знаю, де взяти стільки сил, але вірю в силу Всесвіту, Космосу і в те, що вони звідкись візьмуться. На наступний рік не буду вже вішати візочок на ялинку, якийсь він магічний, їй-Богу. Тому всім, хто мріє і дуже чекає, обовʼязково треба придбати. Працює, як карта бажань".

Як відомо, Анна Сагайдачна виховує двох дітей - сина Тимура та доньку Міру. Акторка була одружена з бізнесменом Євгеном Третяком, проте подружжя розлучилося. Нового обранця вона публіці не показує.

