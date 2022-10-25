Він заявив, що співачка допомагає Україні і підтримує батьківщину з 24 лютого.

Нещодавно українська співачка Віра Брежнєва випустила пісню "Вишиванка" рідною мовою, але в мережі їй пригадали слова дворічної давнини про те, що вона - не українська співачка. Фолловери таку поведінку Брежнєвої назвали "майстер-класом з перевзування" і розкритикували її.

Ведучий Слава Дьомін вирішив не миритися з цим і захистив свою подругу, яка, за його словами, з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну і допомагає їй.

В рамках програми "СлаваПРО" він додав, що неодноразово говорив Брежнєвій, що про допомогу Україні потрібно розповідати в соціальних мережах, але та відмовляється це робити, бо "не хоче понтуватися".

"Єдине, на чому я постійно акцентую Вірі, - про це потрібно говорити. Але є такі артисти, які не люблять понтуватися своїми вчинками. Просто тихенько роблять, що вважають за потрібне, а потім, до речі, за це отримують незаслужений хейт", - сказав Дьомін.

Віра Брежнєва: позиція по війні

Співачка на початку повномастабної війни виїхала з Росії до Польщі, де займалася волонтерством. Вона публікує в своїх соцмережах кадри війни на батьківщині і розповідає про звірства окупантів.

Пізніше її менеджер заявила, що Брежнєва розірвала всі зв'язки з РФ, але днями росЗМІ спростували цю інформацію. Вони пишуть про те, що Брежнєва продовжує заробляти в Росії, а влітку приїжджала до Москви, щоб перевірити, як там йдуть справи.

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