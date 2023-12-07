Вона дізналася про зраду чоловіка.

Американська актриса Шеннен Доерті зізналася, що в квітні 2023 року розлучилася з чоловіком Куртом Ісваринко через 14 років шлюбу. Причиною розлучення стала зрада чоловіка.

За словами актриси, вона дізналася про зраду чоловіка напередодні операції з видалення пухлини в мозку. Як їй розповів чоловік, він зустрічався з іншою жінкою два роки. Доерті не змогла пробачити цю зраду, тому подала на розлучення.

"Я пішла на цю операцію рано вранці і прийшла після того, як дізналася, що мій шлюб по суті розпався, що мій чоловік мав роман протягом двох років. Він не пішов на операцію, хоча будучи цілком точною, він хотів піти, я не могла піти на операцію разом з ним. Я відчувала себе такою зрадженою", - розповіла Доерті, пише People.

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Жінка зізналася, що навіть зустрічалася з коханкою чоловіка, щоб з'ясувати всю правду.

Доерті каже, що усвідомлює і свою провину в тому, що її шлюб розпався. Вона не хоче брати на себе відповідальність за зраду чоловіка, але вважає, що у них дійсно були певні проблеми, в тому числі пов'язані з її хворобою.

При цьому вона каже, що всі 14 років шлюбу відчувала себе коханою жінкою і так само сильно кохала свого чоловіка.

Нагадаємо, раніше Шеннен Доерті розповіла про боротьбу з раком.

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