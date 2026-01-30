Ще один український актор мобілізувався до лав ЗСУ (фото)

Крилов почав готуватися до служби восени минулого року.

38-річний ураїнський актор Петро Крилов ("Джек і Лондон", "Брати по крові") оголосив про мобілізацію до лав Збройних сил України.

Про це він повідомив у свому Instagram-акаунті цього тижня. За словами артиста, він почав готуватися до служби у війську восени минулого року. Крилов обрав підзрозділ, пройшов низку співбесід та долучився до української армії:

"Завжди вважав, що до питань життя і смерті варто відноситись послідовно. Тому у кінці листопада, коли нарешті віддав всі борги і був винен тільки собі, почав займатись питанням вступу до лав ЗСУ. Спокійно, вдумливо, без паніки і істерик. Обрав напрямок, обрав підрозділ. Етап анкетування, декілька онлайн співбесід і, нарешті, офлайн зустріч. Не без своїх історій, але це вже лірика. Наразі я військовослужбовець. З чим себе і вітаю".

Петро Крилов - актор театру і кіно, народився 24 листопада 1987 року у Вітебську, Білорусь. Йому 38 років. Має досвід роботи як у головних ролях, так і в ролях другого плану. Акторську освіту здобув у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо про мобілізацію відомого українського актора Євгена Ламаха.

