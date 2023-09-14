Уривки двох пісень потрапили до підручника з української мови.

Українські співаки Артем Пивоваров та Макс Барських потрапили до підручників з української мови. Нині пісні артистів вивчатимуть у школах.

Так, до підручників потрапили уривки пісень "Маніфест" Пивоварова та "Буде весна" Барських. З ними будуть працювати учні шостих класів, які навчаються за оновленою шкільною програмою.

Вправу з піснями Барських та Пивоварова можна знайти у підручнику, який складали Володимир та Олександр Заболотні, на 236 сторінці. Дітям пропонується виписати з уривків пісень словосполучення з присвійним займенником та провідміняти їх письмово.

Обидві пісні було представлено вже після початку повномасштабної війни РФ проти України. Цими треками артисти хотіли підтримати своїх фанів.

Пісня "Буде весна" Макса Барських - кліп

Трек "Маніфест" Артема Пивоварова - кліп

Нагадаємо, нещодавно Барських випустив перший україномовний альбом "Зорепад". А Пивоваров став тренером нового сезону "Голосу країни" та вже з'явився у перших ефірах пісенного конкурсу.

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