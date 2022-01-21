Зараз блогерка відчуває повну гармонію, адже поборола хворобу за допомогою фахівців.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо заявила, що поборола булімію. Вперше про цю хворобу вона публічно заявила в інтерв’ю Маші Єфросиніній, коли оголошувала про розлучення з Ігорем Пустовітом.

Гарну новину щодо стану свого здоров’я блогерка повідомила в Instagram-сторіз.

Саша вирішила за допомогою фото у білизні продемонструвати, як булімія вплинула на її тіло.

"Булімія – це пройдений страшний сон. Зараз я щаслива, спокійна. Немає бажання заплющувати очі на щось і заїдати біль. Після щасливого збігу обставин мені вдалося вилізти з цього", – зізналася блогерка.

Подолати нездорове ставлення до харчування їй допомогли спеціалісти. Блогерка закликала людей, яких також торкнулася ця проблема, не боятися йти до дієтологів та психологів.

За словами Саші, до хвороби вона важила 60 кілограмів, але незабаром схудла на цілих 10 кг. Невдовзі вага прийшла в норму, але у блогерки стався "зрив". Це було лише два місяці тому у розпал процесу розлучення.

Втім, зірці вдалося набрати 5 кг. Зараз вона відчуває повну гармонію.

Довідка УНІАН. Булімія – це порушення харчової поведінки, пов'язане з втратою контролю над споживанням їжі та бажанням схуднути. Ця хвороба характеризується періодичним переїданням і подальшим очищенням організму, зокрема шляхом викликання блювоти.

Читайте також"Довга та цікава історія": Саша Бо вперше показала фоловерам нового хлопця20 грудня відомі українські блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт офіційно розлучилися. Пара була у шлюбі 6 років. Вони виховують двох синів.

Після оголошення про розлучення обидва блогери публічно обмінялися образами та звинуваченнями. Саша поскаржилася, що Ігор шантажував, що розповість про її хворобу - булімію. Водночас чоловік заявив про постійні приниження з боку екс-коханої.

Саша Бо після розриву з Ігорем Пустовітом вперше показала свого нового бойфренда. Дівчина опублікувала ролик, на якому вони сидять на балконі. Саша вмостилася на руки молодої людини і пила біле вино. Потім пара поцілувалася.

Екс-чоловік Саші - Ігор Пустовіт - також довго не нудьгував. Після розриву він практично одразу показав свою нову дівчину. Вони вже встигли разом відпочити в Греції.

Згодом українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук заінтригувала фоловерів романтичними кадрами з колишнім чоловіком своєї колеги та подруги Саші Бо - Ігорем Пустовітом. Пара разом відпочивала у Буковелі.

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