Малюку вже скоро виповниться один рік, весь цей час співачка приховувала його ім'я.

Відома співачка Ріанна і її обранець, репер A$AP Rocky, виховують сина і чекають на ще одну дитину. Зіркова пара намагається тримати в таємниці інформацію про своє життя, вони приховують навіть ім'я хлопчика.

Однак журналісти з'ясували, як звуть сина Ріанни. Видання Daily Mail стверджує, що отримало копію свідоцтва про народження дитини. Малюк отримав незвичайне подвійне ім'я RZA Athelston Mayers (Різа Ателастон Майерс).

Першу частину імені, як стверджують журналісти, хлопчикові дали на честь репера, лідера Wu-Tang Clan і продюсера RZA. Раніше Ріанна з'являлася на публіці в світшоті з логотипом цієї групи.

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Друга частина імені сина Ріанни дана йому на честь батька - репера A$AP Rocky (його справжнє ім'я Ракім Ателастон Майерс). Раніше фанати співачки припускали, що хлопчика назвали Ной, але тепер журналісти показали копію документа, в якому вказано інше ім'я.

У свідоцтві також зазначено, що малюк народився в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Це сталося 13 травня 2022 року.

Дитина Ріанни-що відомо

У січні 2022 року стало відомо, що співачка вагітна первістком. У травні 34-річна співачка стала мамою, про те, що вона народила сина, стало відомо не одразу, а лише за кілька днів після радісної події.

У лютому 2023 року Ріанна з'явилася на публіці з вагітним животиком. Вона довго приховувала, що чекає на другу дитину, але потім вирішила порадувати фанів. Не так давно Ріанну помітили в магазині дитячого одягу. За кольором комбінезонів, які купувала співачки, фанати з'ясували стать другої дитини зірки. Передбачається, що вона чекає дівчинку.

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