Ігор Ісаков досі не може забути про кохану.

Рік тому, 19 липня 2022 року, зупинилося серце відомої актриси та ведучої Руслани Писанки. Життя зірки забрала агресивна форма раку. Чоловік Писанки, Ігор Ісаков, поділився щемливими спогадами про свою кохану.

Він живе сам, у будинку, який колись будував та облаштовував разом з Писанкою. Ісаков і досі варить борщ за рецептом дружини. Він пригадує, що вона готувала його так, як більше ніхто не може. Смак борщу від Писанки її чоловік пам'ятає і досі.

Ісаков розповів журналістам ЖВЛ, що завжди намагався бути поруч з коханою. Навіть коли вона їздила з гастролями, він завжди їздив до неї в інші міста.

"Якщо вона вже довго затримувалася десь... В Одесу до неї їздив, в Черкаси до неї їздив, в Харків їздив до неї на побачення, коли в неї був гастрольний графік складний. Я хотів до неї, сумував дуже. І сумую", - зі сльозами на очах зізнався чоловік Писанки.

У 2022 році ведуча виїхала за кордон на тлі повномасштабної війни та проблем зі здоров'ям. Вона зламала ногу та ходила на милицях. А у Німеччині дізналася, що у неї онкологія. Втім, Писанка не хотіла вірити у погане, вона завжди говорила, що все буде добре.

Новина про смерть ведучої шокувала усіх. Але найбільше ця втрата вдарила по її чоловіку. Ісаков сподівався, що дружина залишила для нього листа.

"Я у перші дні мріяв, що десь є якийсь лист, де Руся щось мені написала. На жаль взагалі нічого подібного. Настільки була оптимісткою моя Руся, що навіть якихсь думок про те, що буде щось недобре, не було", - зізнався він.

Нині Писанка вже не так часто сниться чоловіку. Втім, подумки він і досі радиться із нею.

"Після усіх цих обстрілів були значні коливання електроенергії, в мене сталася пожежа. Вигоріла наша гончарна майстерня. І весь час ставлю собі таке питання: чи сподобалася б Русі ця частина, яка нині з'явилась у нашому будинку. І трохи навіть собою пишаюся, думаю, що Русі сподобалося б це місце, навіть більше за те, що було раніше", - розповів чоловік Писанки.

Нині у будинку, де колись у коханні та щасті мешкали ведуча та її обранець, тихо та порожньо. Ісаков живе усамітнено, нині він займається відбудовою подвір'я, яке постраждало через пожежу. Чоловік пішов із соцмереж, він не хоче часто бувати на публіці. Вдівець намагається "відпустити" Писанку зі своїх думок. Проте поки що йому це дається непросто.

"Впевнений, що точно б вона не хотіла, щоб плакали та ридали... Я продовжую жити, але такого рецепта - як це все відпустити і знову почати якось повноцінно жити - його немає", - резюмував чоловік Писанки.

Смерть Руслани Писанки

Відома актриса та ведуча померла 19 липня. Вона боролася з тяжкою хворобою у Німеччині. За декілька днів прах Писанки перевезли з-за кордону. 21 серпня, у Києві, співачку провели в останню дорогу.

У травні чоловік Писанки розповідав, як живе після болісної втрати. Він не вірив, що хвороба забере у нього кохану дружину. Нині поруч із ним лише кіт, якого Ісаков називає своїм найкращим другом.

Вас також можуть зацікавити новини: