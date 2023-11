Знаменитості чули гучні вибухи та подякували за роботу силам ППО.

В ніч на 25 листопада російські окупанти запустили по Україні рекордну кількість "шахедів". Основним напрямком атаки став Київ. Чимало українських зірок провели ніч в укриттях.

УНІАН зібрав реакції зірок на цинічний терор загарбників.

Реакції зірок з'являлися ще вночі, коли українська столиця здригалася від вибухів. Попри це українські знаменитості вірили у сили ППО.

Вночі з-під ковдри на зв'язок вийшла телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна. "Як же хочеться, щоб зникла отс*сія. В принципі цього завжди хочеться, але в такі страшні ночі особливо. Вірю в наші сили ППО", - зазначила вона.

Подібною світлиною поділилася й акторка Ольга Сумська. Вона показала фото з собакою та зазначила, що вірить українським силам ППО.

"Господи, вся надія на наших рідних соколиків – ППО", - зазначила Сумська.

Водночас акторка Ксенія Мішина разом із сином Платоном під час тривоги ховалася у вбиральні.

"Оце так нічка. Малого під крило. І знову welcome to the toilet. На багатьох інтерв'ю мене запитують: "Як реагує малий?". Так от сьогодні вночі: "Мам, не хвилюйся, наші відіб'ються стопудово", – написала Ксенія.

Водночас телеведучий Григорій Решетник разом з трьома дітьми та дружиною провів тривожну ніч у паркінгу. Він відбою він подякував силам ППО та похвалив дітей за стійкість.

"Уся ніч в паркінгу – наші діти героїчні та незламні, як Україна. Переможемо!", - написав Решетник.

Співачка Настя Каменських опублікувала дані про те, що сили ППО знищили майже всі запущені "шахеди" та подякувала воїнам за роботу.

Водночас ведучий та комік Андрій Бєдняков зазначив, що Росія не відмовилася від тактики залишити українців без тепла і світла.

"Напевно, засмучу вас, але це буде частіше. Бо їхня терористична ідея, залишити нас без світла та тепла, нікуди не поділася", - зазначив Бєдняков, нагадавши, що у зонах бойових дій ночі бувають ще гучнішими, ніж у Києві.

Крім того, він зазначив, що Росія атакувала Київ у День пам'яті жертв Голодомору. "Це все, що треба знати про Росію", - додав комік.

Співачка Джамала емоційно прокоментувала цинічну атаку на Київ. Вона поширила фото наслідків атаки та додала тег "Росія – терористична держава".

"Наймасштабніша атака безпілотників на Київ сьогодні зранку. У столиці залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Постраждали 5 осіб. Наймолодшій дитині – 11 років, найстаршому постраждалому – 65", - зазначила артистка.

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відреагувала на гучну ніч з гумором. Вона опублікувала свою світлину в костюмі бутерброда та подякувала воїнам за цю ніч.

Нічна атака дронів – що відомо

Сьогодні, 25 листопада, окупанти вночі влаштували чергову атаку дронів на столицю. У Києві повітряна тривога тривала понад 6 годин. Незначні пошкодження зафіксовані у Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах Києва.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 25 листопада росіяни випустили рекордну кількість ударних БПЛА "Shahed". Усього зафіксовано пуски близько 75 "шахедів" із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ та району Курської області РФ. Основний напрямок удару – Київ.

