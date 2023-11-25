Зірки відреагували на атаку "шахедів" / колаж УНІАН, фото КМВА

В ніч на 25 листопада російські окупанти запустили по Україні рекордну кількість "шахедів". Основним напрямком атаки став Київ. Чимало українських зірок провели ніч в укриттях.

УНІАН зібрав реакції зірок на цинічний терор загарбників.

Реакції зірок з'являлися ще вночі, коли українська столиця здригалася від вибухів. Попри це українські знаменитості вірили у сили ППО.

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Вночі з-під ковдри на зв'язок вийшла телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна. "Як же хочеться, щоб зникла отс*сія. В принципі цього завжди хочеться, але в такі страшні ночі особливо. Вірю в наші сили ППО", - зазначила вона.

Сторіс Єфросиніної / скриншот

Подібною світлиною поділилася й акторка Ольга Сумська. Вона показала фото з собакою та зазначила, що вірить українським силам ППО.

"Господи, вся надія на наших рідних соколиків – ППО", - зазначила Сумська.

Сторіс Сумської / скриншот

Водночас акторка Ксенія Мішина разом із сином Платоном під час тривоги ховалася у вбиральні. 

"Оце так нічка. Малого під крило. І знову welcome to the toilet. На багатьох інтерв'ю мене запитують: "Як реагує малий?". Так от сьогодні вночі: "Мам, не хвилюйся, наші відіб'ються стопудово", – написала Ксенія.

Сторіс Мішиної / скриншот

Водночас телеведучий Григорій Решетник разом з трьома дітьми та дружиною провів тривожну ніч у паркінгу. Він відбою він подякував силам ППО та похвалив дітей за стійкість.

"Уся ніч в паркінгу – наші діти героїчні та незламні, як Україна. Переможемо!", - написав Решетник.

Сторіс Решетника / скриншот

Співачка Настя Каменських опублікувала дані про те, що сили ППО знищили майже всі запущені "шахеди" та подякувала воїнам за роботу.

Сторіс Каменських / скриншот

Водночас ведучий та комік Андрій Бєдняков зазначив, що Росія не відмовилася від тактики залишити українців без тепла і світла. 

"Напевно, засмучу вас, але це буде частіше. Бо їхня терористична ідея, залишити нас без світла та тепла, нікуди не поділася", - зазначив Бєдняков, нагадавши, що у зонах бойових дій ночі бувають ще гучнішими, ніж у Києві.

Сторіс Бєднякова / скриншот

Крім того, він зазначив, що Росія атакувала Київ у День пам'яті жертв Голодомору. "Це все, що треба знати про Росію", - додав комік.

Сторіс Бєднякова / скриншот

Співачка Джамала емоційно прокоментувала цинічну атаку на Київ. Вона поширила фото наслідків атаки та додала тег "Росія – терористична держава".

"Наймасштабніша атака безпілотників на Київ сьогодні зранку. У столиці залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Постраждали 5 осіб. Наймолодшій дитині – 11 років, найстаршому постраждалому – 65", - зазначила артистка.

Сторіс Джамали / скриншот

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відреагувала на гучну ніч з гумором. Вона опублікувала свою світлину в костюмі бутерброда та подякувала воїнам за цю ніч.

Сторіс Нікітюк / скриншот

Нічна атака дронів – що відомо 

Сьогодні, 25 листопада, окупанти вночі влаштували чергову атаку дронів на столицю. У Києві повітряна тривога тривала понад 6 годин. Незначні пошкодження зафіксовані у Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах Києва.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 25 листопада росіяни випустили рекордну кількість ударних БПЛА "Shahed". Усього зафіксовано пуски близько 75 "шахедів" із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ та району Курської області РФ. Основний напрямок удару – Київ. 

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