Співачка з'явиться у фіналі конкурсу.

Скандал навколо Євробачення-2023, який розгорівся через те, що на конкурс не запросили українську співачку Руслану Лижичко, отримав нові подробиці. Як виявилося, артистка усе ж виступить у фіналі.

Проте є один нюанс. Руслана не поїде до Ліверпуля. Як повідомляє "Унісон" з посиланням на продюсера Євробачення Германа Нєнова, співачку запросили виступити з Києва.

"Зрештою, режисер та креативний директор цьогорічного Євробачення Герман Нєнов повідомив, що співачка все-таки зʼявиться у фіналі конкурсу. Це станеться наживо зі столиці України, і ця поява матиме особливу місію", - йдеться у повідомленні.

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Сама співачка це поки що ніяк не коментувала. Окрім цього, інформації про участь Руслани у Євробаченні немає ані на "Суспільному", ані на сторінках Євробачення та її продюсера у соцмережах.

Згодом інформацію про виступ Руслани на Євробаченні прокоментували у "Музварі". Як виявилося, співачка їде до Ліверпуля.

"Редакція "Музвар" звернулась за коментарем до піар-служби співачки, яка зазначила, що у день фіналу, 13 травня, Руслана фізично перебуватиме у Ліверпулі. Тобто її включення з Києва наживо не відповідає дійсності. Зрозуміло, що співачку задіють у фіналі, проте як - поки загадка", - йдеться у повідомленні.

Скандал навколо Євробачення та Руслани - з чого все почалося

Декілька днів тому продюсер Руслани Лижичко Олександр Ксенофонтов повідомив, що співачку не запросили на Євробачення. Артистку, яка у 2004 році здобула перемогу на конкурсі, це обурило. Згодом сама Руслана гнівно відреагувала на скандал. Вона зазначала, що від неї мало що залежало.

Після цього інцидент прокоментували у "Суспільному". Там повідомили, що повідомили, що Руслану усе ж було включено до програми конкурсу. Втім, продюсер співачки зазначив, що йому про це нічого не відомо.

Згодом про скандал висловився співак Андрій Данилко. Він повідомив, що не знає усіх подробиць, проте щиро не розуміє, чому Руслану не запросили, а натомість запросили реперку Alyona Alyona, яка не має жодного відношення до Євробачення.

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