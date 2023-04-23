У "Суспільному" повідомили, що Руслану було включено до програми конкурсу.

Скандал навколо участі української співачки Руслани Лижичко у "Євробаченні" отримав нові подробиці. Інформацію про так званий "бойкот" прокоментувало Суспільне Мовлення. Зазначається, що право на проведення пісенного конкурсу у 2023 році передали BBC, адже в Україні вирішили не проводити "Євробачення" з міркувань безпеки.

"BBC спільно з Європейською мовною спілкою організовують Євробачення-2023 за консультації із Суспільним Мовленням. За ініціативи Суспільного Мовлення переможницю Євробачення-2004 Руслану було включено до програми конкурсу. Нам достеменно відомо, що співачка і її команда знають про ці плани, і більше того - вже провели необхідну підготовку", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що детальна інформація про залучення артистів до конкурсу є конфіденційною до того моменту, поки її не оприлюднить організатор. Втім, у "Суспільному" додали, що ВВС, за їхньою інформацією, має намір включити Руслану до фіналу "Євробачення-2023".

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У коментарях під дописом про Руслану та конкурс на сторінці "Суспільного" в Instagram з'явився продюсер співачки Олександр Ксенофонтов. Він зазначив, що Руслана не отримувала запрошення на гранд-фінал.

"Щодо звернення Руслани - це є її власною ініціативою, з якою я погодився, бо не вважаю себе в праві обмежувати будь-які її ініціативи. У всьому ми шукаємо можливості для компромісу і поважного ставлення один до одного", - зазначив Ксенофонтов.

Згодом продюсер Руслани також написав, що не може знати про плани організаторів "Євробачення". Проте він визнав, що присутність співачки на сцені фіналу не обговорювалася.

"Ми не підписували із Суспільним жодних паперів, NDA і т.п., тож теоретично я б міг оповісти, в якому форматі на сьогодні передбачена участь Руслани на великій сцені. Але етичні норми і розуміння формату шоу мені не дозволяє оприлюднювати цю інформацію. Поки точно можу сказати, що станом на сьогоднішній день ні присутність Руслани на сцені, ні виконання нею власної пісні, ні артистичний перфоменс не обговорювалися і не пропонувалися. Я не можу достеменно стверджувати, що їх не буде, бо не знаю всіх планів організаторів", - додав продюсер.

Скандал на Євробаченні-2023 - з чого все почалося

Нагадаємо, учора навколо Євробачення-2023 спалахнув скандал. Продюсер Руслани Олександр Ксенофонтов повідомив, що співачку не запросили на цьогорічне шоу.

Згодом Руслана різко відреагувала на "бойкот". Співачка визнала, що її не покликали заспівати в півфіналах або в фіналі.

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