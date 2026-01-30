Померла зірка легендарного фільму 'Сам вдома' Кетрін О'Гара

Акторка Кетрін О'Гара зіграла роль матері Маколея Калкіна у перших двох фільмах "Сам вдома".

Легендарна голлівудська акторка Кетрін О’Гара померла у п'ятницю, 30 січня у віці 71 року, повідомили TMZ два джерела.

Видання зазначає, що наразі невідомо, що стало причиною смерті акторки. Кетрін О'Гара відома за своїми ролями у фільмах "Шіттс-Крік", "Один вдома" та "Найкращий у шоу".

В статті йдеться, що О'Гара зіграла роль матері Маколея Калкіна у перших двох фільмах "Один вдома", а також з'явилася в ролі Мойри Роуз у 80 епізодах серіалу "Шіттс-Крік".

Примітно, що останньою роботою акторки стала роль в серіалі Apple TV+ "Студія" разом із Сетом Рогеном. За цю роль вона отримала номінацію на премію "Еммі".

Вказується, що акторка була нагороджена премією "Еммі" за свою роботу в серіалі "Шіттс-Крік" у 2020 році. Примітно, що першу перемогу в "Еммі" Кетрін отримала в 1982 році за сценарій до комедійного телесеріалу "SCTV Network 90".

Видання розповіло, що акторка народилася та виросла в Торонто, Канада. Вона була шостою детиною з семи в сім'ї. Зі своїм чоловіком, художником-постановником Бо Велчем, зірка познайомилася на зйомках фільму "Бітлджус" 1988 року. Вони одружилися в 1992 році і мали двох синів, Метью і Люка.

В матеріалі зазначається, що останній раз один з фотографів бачив Кетрін в аеропорту Лос-Анджелеса в лютому 2024 року.

