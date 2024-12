Зірка поділилася романтичними кадрами з обранцем, на яких продемонструвала розкішну каблучку.

Знаменита американська співачка та акторка Селена Гомес, відома піснями "Love You Like a Love Song", "Good for You", "Lose You To Love Me", повідомила радісну новину в мережі. Виконавиця оголосила, що вона виходить заміж.

Важливою звісткою 32-річна артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Гомес опублікувала серію романтичних кадрів з важливого дня та показала, я обранець – 36-річний продюсер Бенні Бланко – освідчився коханій. Жодних подробиць Селена розкривати не стала, однак вона радо похизувалася перед підписниками коштовною каблучкою з великим діамантом, яку отримала від бойфренда.

На знімках помітно, що співачка була дуже щаслива та не стримувала своїх емоцій. Судячи з фото, освідчення відбулося у парку. Парочка вирушила на пікнік і під час посиденьок Бенні вирішив зробити пропозицію руки та серця обраниці.

"Forever begins now…(Назавжди починається зараз – УНІАН)", – лаконічно оголосила про заручини Селена у підписі до фото.

У коментарях новоспечених наречених вже привітали їхні зіркові друзі. Зокрема, Дженніфер Еністон, Карді Бі, Сьюкі Вотергаус та інші. А сам продюсер у коментарях під дописом коханої написав: "Гей, зачекайте. Це моя дружина".

Зазначимо, що Бланко та Гомес познайомилися ще понад п'ять років тому. Це сталося під час створення композиції артистки "I Can’t Get Enough". До речі, він також допомагав створювати пісні і колишньому Селени – співаку Джастіну Біберу. Романтичні стосунки між виконавицею та продюсером зав'язалися в червні минулого року. Тривалий час вони зустрічалися таємно. Зірка підтвердила роман тільки в грудні. Бланко зізнавався, що саме обраниця зробила перший крок для побудови їхніх стосунків.

Нагадаємо, раніше Селена Гомес вперше назвала свій діагноз, через який не може схуднути. Виявилося, що у знаменитості є проблеми з травленням та спричиняє здуття живота.

