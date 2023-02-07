У її кар'єрі були неприємні моменти.

Голлівудська актриса Сальма Хаєк зізналася, що вона постраждала через свою ж красу. Виявляється, зірка не завжди могла отримати бажане, її сильно ігнорували.

В інтерв'ю британському GQ Хайєк розповіла, що в її кар'єрі були неприємні моменти, коли їй заважала сексуальність. Актриса часто знімалася у фільмах, де її персонажі були пристрасними, але ніяк не комедійними. Однак їй хотілося отримувати ролі саме в смішних фільмах.

"Я довгий час була типовим персонажем. Все своє життя я хотіла зніматися в комедіях, а люди не давали мені комедії. Я не могла отримати роль, поки не зустріла Адама Сендлера, який затвердив мене в комедію, але мені було за сорок! Вони сказали: "Ти сексуальна, тому ти не можеш мати почуття гумору". Вам не тільки не дозволялося бути розумним, але вам не дозволялося бути смішним в 90-х", - зазначила Хайєк.

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За словами актриси, їй було сумно все це усвідомлювати. Зірці пророкували, що її слава згасне, що вона залишиться без роботи. Але нині вона лише сміється з тих, хто намагався її залякати. Адже зараз актриса продовжує зніматися у фільмах. Наприклад, скоро на екрани вийде комедійний фільм "Супер Майк: останній танець". Пристрасний трейлер до нової роботи Стівена Содерберга дуже вразив кіноманів.

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