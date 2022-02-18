Фронтмен нагадав, що Лодигін обіцяв піти сам, а не чекати звільнення.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк прокоментував новину про звільнення голови оргкомітету з нацвідбору на Євробачення 2022 Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення.

Про це фронтмен гурту розповів у своєму Instagram.

"Йоу, я до вас з хорошими новинами! Хто не чув - Лодигіна звільнили сьогодні з "Суспільного". Нарешті справедливість перемогла", - зазначив Псюк.

Однак він нагадав, що Лодигін обіцяв піти сам, а не чекати звільнення.

Нагадаємо, на прес-конференції після відбору йому довелося вибачатися перед конкурсантами Kalush Orchestra, бо після виступу групи у фіналі він заявив, що Україну вже представляли на "Євробаченні" як людей з лісів і гір.

Тепер лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що 18 лютого гурт підпише з "Суспільним" договір і заявить про свою участь у "Євробаченні" від України. Спочатку представляти Україну на конкурсі повинна була переможниця Нацвідбору Аліна Паш, проте її дискваліфікували після скандалу навколо поїздки артистки в окупований Крим.

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