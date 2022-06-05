Продюсер Сазикіна висловилася про Дорна.

Російський продюсер Олеся Сазикіна висловилася з приводу українського артиста Івана Дорна. Вона розповіла, що під час його візиту до Москви ще в довоєнний час він вимагав прапор України, читав вірші українською і називав себе патріотом.

Про це вона сказала "П'ятому каналу".

Сазикіна додала, що перед новорічним концертом в РФ Дорн попросив прикрасити його номер в готелі жовто-синіми кулями, а замість виконання своїх пісень читав вірші українською.

Вона зазначила і те, що музикант тоді слухав промову президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше Івану Дорну заборонили в'їзд до Росії на 50 років через його антивоєнну позицію. Пізніше він заявив про готовність повернутися в Москву і назвав головну умову.

Крім того, Дорн відреагував на бомбардування рідного Славутича: "Нападаючи на Славутич, ви нападаєте на людей з різних країн, яких переселили в Україну для усунення наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС. Це найкращі уми України, Росії, Білорусії, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Азербайджану. Ви нападаєте на світ".

Вас також можуть зацікавити новини: