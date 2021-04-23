Росіянин, який у 2016 році незаконно відвідав окупований Крим, прибув вчора в український порт на теплоході з Туреччини.

У морському порту «Чорноморськ» (Одеська обл.) прикордонники не пропустили до України відомого російського блогера.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ, вчора ввечері в зазначений порт на теплоході з Туреччини прибув громадянин Російської Федерації.

Читайте такожТілль Ліндеманн заспівав радянську пісню "Любимый город" російською мовою«Чоловік виявився відомим російським блогером, який брав участь у популярних реаліті-шоу «Дім-2» і «Весільний розмір 2», - повідомили в прес-службі.

Під час бесіди з прикордонниками росіянин підтвердив факт свого перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2016 році, і повідомив, що на півострів потрапив поромних сполученням через закритий пункт пропуску «Керч».

За порушення вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» росіянину заборонили в'їзд до України терміном на 3 роки.

У прес-службі прикордонного загону відмовилися назвати прізвище блогера. Водночас відомо, що в російських реаліті-шоу "Дом-2" і "весільний Розмір-2" брав участь блогер Сергій Пинзарь, у якого понад 755 тисяч передплатників в Instagram.

Відзначимо, що в "історіях" в Instagram Пинзар позує в такому ж одязі, що і чоловік на фото, опублікованому ДПСУ. Коментарів з приводу цієї ситуації в соцмережах Пинзаря немає, проте судячи з геолокацій на знімках, останні дні він якраз проводив у Туреччині.

Раніше повідомлялося, що через поїздку в окупований Крим популярного російського стендап-коміка можуть не пустити на гастролі в Україну.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автори: Ольга Броскова, Лариса Козова