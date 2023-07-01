Співак Олег Винник заявив, що він "ніколи в житті" не перекладатиме свої російськомовні хіти українською. Артист не хоче оновлювати пісні.
"Олег Винник більше ніколи не буде нічого фільтрувати і терпіти, і чомусь боятися. Це величезне щастя вийти на сцену, побачити перед собою людей і запитати їх, що вони думають. І водночас Ти розумієш що вони дихають одним диханням... Не знаю, коли. Це буде скоро, це не буде один концерт, це буде, дай Боже, багато концертів", - заявив співак в інтерв'ю для "КРП".
За словами Винника, він відмовляється від перекладу пісень, тому що йому "потрібно йти далі". Втім, співак також запевнив, що російською співати не буде.
"Точно знаю, що перекладати я не буду свої пісні російською мовою, які були написані до війни, супер хіти. Ті мої суперхіти, які були російською мовою. Я ніколи в житті не буду перекладати українською, це не потрібно, потрібно йти далі", - розповів артист.
Окрім цього, Винник поділився роздумами щодо того, чи доречно буде співати російської після перемоги. Він вважає, що спочатку усім потрібно вивчити українську.
"Як можна сказати: "Я до перемоги не співаю російською мовою"? А що таке до перемоги? А тоді ми можемо співати російською? Спочатку потрібно навчитися розмовляти своєю мовою, українською, а потім вже говорити, до перемоги чи після перемоги. А тоді прохання буде від людей: "А заспівай після перемоги китайською". Ти будеш співати? Ти маєш сам зрозуміти. Якби я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто обблював", - додав Винник.
Де зараз Олег Винник
Нещодавно співак дав нове інтерв'ю та підтвердив, що він мешкає у Німеччині. Винник вперше розповів, як та коли виїхав з України, а також розкрив деталі своєї хвороби
Окрім цього, співак вперше підтвердив, що в нього є дружина та син. Втім, "повернення" Винника оцінили не усі. У мережі відреагували на його заяви з негативом і критикою.