Бред Пейслі сказав, що направить всі зусилля на допомогу Україні.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що всесвітньо відомий виконавець кантрі-музики, багаторазовий лауреат премії "Греммі" та Academy Of Country Music Awards Бред Пейслі приєднався до команди послів платформи UNITED24 і підтримуватиме напрямок "Відновлення України".

"Ми повинні залучати якомога більше відомих людей, які будуть привертати увагу до відновлення постраждалих від війни будинків для українців", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Пейслі ж відповів, що, як і багато людей в Америці, не знав, як допомогти Україні з США. Однак він радий, що йому вдалося приєднатися до платформи і простягнути руку допомоги українцям.

"Як американець я бачу, як ми схожі, скільки у нас спільних цінностей з відважними українцями, і я зосереджу зусилля на тому, щоб допомогти українським сім'ям відновити свій будинок і повернутися додому", – сказав артист.

Хто такий Бред Пейслі

Бред Пейслі - американський кантрі-виконавець і автор пісень, один з найпопулярніших в 2006-2010 роках у своєму стилі в Billboard Top 200.

У віці десяти років Пейслі вперше виступив перед публікою в церкві. У 13 років він написав свою першу пісню "Born on Christmas Day". Пейслі брав уроки гри на гітарі у місцевого гітариста Кларенс Годдарда, з яким незабаром створив групу під назвою Brad Paisley and the c-Notes.

У 2011 році Пейслі випустив автобіографічну книгу "Щоденник музиканта" про те, як формувалася його доля під впливом гітарної музики різних стилів: кантрі, блюзу і рок-н-ролу.

