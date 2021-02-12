26-річна Єва Дж. Марі вирішила помститися авіакомпанії Southwest Airlines, чий співробітник принизив її через занадто відверте вбрання.

Модель журналу для дорослих Playboy виклала відверті фото в інтер'єрі літака в якості помсти авіакомпанії.

На знімки, опубліковані в Instagram, звернув увагу New York Post.

26-річна Єва Дж. Марі вирішила помститися авіакомпанії Southwest Airlines, чий співробітник минулого року принизив її через занадто відверте вбрання.

Модель опублікувала фотографії, де позує в спідній білизні на борту розкішного лайнера.

"Влаштуйтеся зручніше, розслабтеся і насолоджуйтеся поїздкою", "Ти летиш цим рейсом?", "Види з повітря шикарні", - так вона підписала свої знімки.

Своїми формами модель просто захопила фанатів: "Готовий до польоту", "З вами куди завгодно", "Пілот лайнера найщасливіша людина", "Ви неймовірно красиві", "Хочу отримати квиток на такий рейс", - коментували її підписники.

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Автор: УНІАН