Модель журналу для дорослих Playboy виклала відверті фото в інтер'єрі літака в якості помсти авіакомпанії.
На знімки, опубліковані в Instagram, звернув увагу New York Post.
26-річна Єва Дж. Марі вирішила помститися авіакомпанії Southwest Airlines, чий співробітник минулого року принизив її через занадто відверте вбрання.
Модель опублікувала фотографії, де позує в спідній білизні на борту розкішного лайнера.
"Влаштуйтеся зручніше, розслабтеся і насолоджуйтеся поїздкою", "Ти летиш цим рейсом?", "Види з повітря шикарні", - так вона підписала свої знімки.
Своїми формами модель просто захопила фанатів: "Готовий до польоту", "З вами куди завгодно", "Пілот лайнера найщасливіша людина", "Ви неймовірно красиві", "Хочу отримати квиток на такий рейс", - коментували її підписники.
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