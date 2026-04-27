Вийшов трейлер молодіжної комедії 'Супер Драйвер' з зіркою 'Білого лотоса'

Вийшов український трейлер нової молодіжної комедії "Супер Драйвер" (Driver's Ed), головну роль в якій зіграв зірка третього сезону серіалу "Білий лотос" Сем Нівола. Також його можна було побачити у фільмах "Білий шум" та "Маестро".

В центрі сюжету фільму – старшокласник Джеремі, що перебуває у стосунках на відстані зі своєю дівчиною Самантою, яка щойно вступила до коледжу в іншому місті. Розлука дається хлопцеві все важче, а сумніви лише посилюються після того, як Саманта телефонує йому напідпитку під час вечірки та змушує задуматися, чи справді між ними все гаразд.

Прагнучи врятувати їхні стосунки, Джеремі раптово вирішує діяти: він краде навчальну машину зі свого уроку водіння та вирушає у сміливу подорож до коледжу Саманти. Оскільки з ним також їде неординарна компанія – його однокласники, дорога перетворюється на низку комічних пригод, випробувань і щирих моментів, які підштовхують головного героя до переосмислення справжньої любові, дорослішання та дружби.

Також у фільмі зіграли Ейдан Лапрет ("Соціальна розплата", серіал "Лікарня Пітт"), Кумейл Нанджіані ("Вічні", "Мисливці на привидів: Крижана імперія", серіали "Кремнієва долина", "Убивства в одній будівлі", "Фолаут"), Алісса Мілано (серіали "Район Мелроуз", "Усі жінки – відьми") та інші.

Зняв стрічки американський режисер Боббі Фарреллі, на рахунку якого також такі культові комедії, як "Тупий та ще тупіший", "Любов зла", "Я, знову я та Ірен", "Всі шаленіють від Мері" та "Дівчина моїх кошмарів".

Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто у 2025 році.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,3 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 80% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 44 з 100 балів, що відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Green Light Films, в український прокат фільм вийде 14 травня 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: