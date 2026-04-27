HBO показав трейлер нового сезону 'Дому дракона' (відео)

Стрімінговий сервіс НВО показав трейлер третього сезону популярного серіалу "Дім дракона". Ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі HBO Max.

У центрі сюжету – боротьба за владу всередині династії Таргарієнів. Політичні інтриги, які вирували у попередніх сезонах, переходять до нової стадії – запеклої і жорстокої війни за владу та залізний трон.

Поки Рейніра разом із союзниками готується повертати корону та залізний трон, у клані "зелених" панує своя боротьба. У новому трейлері глядачі можуть побачити зростаюче напруження між королем Ейгоном II та його братом Еймондом, який фактично захопив владу.

Крім того, є натяк на одну з наймасштабніших морських битв в історії Вестероса. Мова про "Битву при Глотці" (Battle of the Gullet), яка є однією з найбільших у "Танці Драконів". Флот Веларіонів зіткнеться з флотом Тріархії, який виступив на боці "зелених". У ролику можна побачити кораблі, над якими кружляють дракони, що віщує величезні втрати для обох сторін.

Премʼєра нового сезону запланована на 21 червня 2026 року. Він складатиметься з восьми епізодів.

Творці серіалу раніше повідомляли, що на екрани вийде і четвертий сезон "Дому дракона". Він буде фінальним.

"Дім дракона": про що серіал

"Дім дракона" – це фентезійна драма від HBO. Серіал є офіційним приквелом до культової "Гри престолів".

Сюжет заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна "Вогонь і кров", який розповідає про династію Таргарієнів та її занепад.

Події в серіалі розгортаються за 200 років до народження Дейнеріс Таргарієн – однієї з ключових героїнь "Гри престолів".

"Дім дракона" розповідає внутрішній конфлікт у домі Таргарієнів, відомий як "Танок драконів". Дім розколюється на два табори: "чорні", які є прихильниками офіційно призначеної спадкоємиці Рейніри, та "зелені" – прихильники королеви Алісенти та її сина Ейгона ІІ.

