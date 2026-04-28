'Максимальне задоволення гарантовано': вийшов тизер нового серіалу з Тетяною Маслані

Стрімінговий сервіс Apple TV показав новий тизер чорнокомедійного серіалу "Максимальне задоволення гарантовано" (Maximum Pleasure Guaranteed).

В центрі сюжету – нещодавно розлучена жінка на ім'я Паула, яка бореться зі своїм колишнім чоловіком за опіку над донькою. Намагаючись відшукати гроші на оплату адвокатів, вона не вигадує нічого кращого, ніж влаштовувати відверті онлайн-чати з незнайомцями.

Під час однієї з таких розмов вона стає свідкою викрадення молодого хлопця, і це поступово затягує її в "кролячу нору" шантажу, вбивств та молодіжного футболу. Паралельно переживаючи кризу власної ідентичності, жінка розпочинає власне розслідування, яке приводить її до викриття масштабної злочинної змови та паралельно допомагає налаголити справи в особистому житті.

Головну роль у серіалі зіграла Тетяна Маслані ("Мавпа", "Хранитель", серіали "Чорна сирітка", "Вона-Галк", "Перрі Мейсон").

Режисером серіалу виступив Девід Гордон Грін, який до цього зняв кілька останніх фільмів франшизи "Гелловін", а також горор "Екзорцист: Вірянин" та комедію "Ананасовий експрес".

Прем'єра серіалу запланована на 20 травня 2026 року. Перший сезон налічуватиме десять епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно.

Вас також можуть зацікавити новини: