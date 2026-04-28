Французький актор Жан Рено написав роман про викрадених Росією українських дітей

Легендарний французький актор Жан Рено випустив свою другу книгу. Новий роман під назвою "Втеча" (L’Évasion) був присвячений темі викрадених Росією українських дітей.
Книга вийшла на початку квітня у французькому видавництві XO Éditions. Роман розповідає про дівчину Емму – колишню масажистку, завербовану зовнішньою розвідкою Франції DGSE.
Під прикриттям дівчина вирушає до Сибіру, аби проникнути до так званого "виправного табору" для українських підлітків. Її мета – задокументувати злочини Росії. Мова зокрема примусове утримання дітей та навʼязування російської ідеології.
Сам Рено підтвердив, що на написання роману його надихнули реальні історії незаконно депортованих українських дітей. В інтервʼю Télé 7 Jours він розповів, що був "надзвичайно шокований" масштабами російських злочинів.
"Мені здавалося божевільним, що цих дітей викрадають, щоб промити їм мізки. Я не роблю політичних заяв, я хотів написати про це роман", – сказав Рено.
