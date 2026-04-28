Французький актор Жан Рено написав роман про викрадених Росією українських дітей

Він зауважив, що був шокований масштабами злочинів РФ.

Легендарний французький актор Жан Рено випустив свою другу книгу. Новий роман під назвою "Втеча" (L’Évasion) був присвячений темі викрадених Росією українських дітей.

Книга вийшла на початку квітня у французькому видавництві XO Éditions. Роман розповідає про дівчину Емму – колишню масажистку, завербовану зовнішньою розвідкою Франції DGSE.

Під прикриттям дівчина вирушає до Сибіру, аби проникнути до так званого "виправного табору" для українських підлітків. Її мета – задокументувати злочини Росії. Мова зокрема примусове утримання дітей та навʼязування російської ідеології.

Сам Рено підтвердив, що на написання роману його надихнули реальні історії незаконно депортованих українських дітей. В інтервʼю Télé 7 Jours він розповів, що був "надзвичайно шокований" масштабами російських злочинів.

"Мені здавалося божевільним, що цих дітей викрадають, щоб промити їм мізки. Я не роблю політичних заяв, я хотів написати про це роман", – сказав Рено.

Світові зірки підтримують Україну

Нещодавно зірка Голлівуду Двейн Джонсон звернувся до українських військових. "Скала" записав відео для бійців з лав 425-го окремого штурмового полку Збройних сил України, почувши, що їхній командир є фанатом актора.

У річницю повномасштабної війни РФ проти України дворазовий номінант на премію "Оскар" Ієн Маккеллен, відомий ролями Ґендальфа у франшизі "Володар перснів" та Магнето у серії фільмів "Люди Ікс", зворушливо зачитав вірш українського військового.

