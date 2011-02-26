У Львові завтра до 17 градусів морозу

Львів. 26 лютого. УНІАН. Завтра на Західній Україні місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг, на автодорогах буде ожеледиця. Про це УНІАН повідомили в Гідрометцентрі.

В регіоні температура повітря вночі буде 10-15° морозу, вдень – 2-7° градусів морозу. Вітер східний, швидкістю 5-10 м/с. Також за інформацію синоптиків, в Карпатах існує загроза сходження снігових лавин.

У Львові ж завтра протягом дня падатиме сніг. Температура повітря вночі 12-17° морозу, вдень 6-9° морозу. Вітер північно-східний 7-12м/с.

В Україні 27 лютого очікується невеликий сніг. У східних, а вночі й у північних областях - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер протягом доби буде північно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах пориви 15-20 м/с, у Криму і Приазов’ї подекуди 25-28 м/с. Температура вночі 11-16° морозу (у східних областях і на півночі Лівобережжя місцями 20-22°), вдень 5-10° морозу; в південних областях вночі 6-11°, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°. У Криму місцями пройде мокрий сніг та дощ; температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.