У Львові завтра до 17 градусів морозу
Погода на 27 лютого
Львів. 26 лютого. УНІАН. Завтра на Західній Україні місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг, на автодорогах буде ожеледиця. Про це УНІАН повідомили в Гідрометцентрі.
В регіоні температура повітря вночі буде 10-15° морозу, вдень – 2-7° градусів морозу. Вітер східний, швидкістю 5-10 м/с. Також за інформацію синоптиків, в Карпатах існує загроза сходження снігових лавин.
У Львові ж завтра протягом дня падатиме сніг. Температура повітря вночі 12-17° морозу, вдень 6-9° морозу. Вітер північно-східний 7-12м/с.
В Україні 27 лютого очікується невеликий сніг. У східних, а вночі й у північних областях - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер протягом доби буде північно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах пориви 15-20 м/с, у Криму і Приазов’ї подекуди 25-28 м/с. Температура вночі 11-16° морозу (у східних областях і на півночі Лівобережжя місцями 20-22°), вдень 5-10° морозу; в південних областях вночі 6-11°, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°. У Криму місцями пройде мокрий сніг та дощ; температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.