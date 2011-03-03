Мама із сином отруїлися чадним газом
11:36, 03 березня 2011Львів
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Після надання меддопомоги їх відпустили
Львів. 3 березня. УНІАН. Вчора двоє осіб отруїлися чадним газом у Львові.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, в будинку на вул. Гайдамацькій, 4/3а чадним газом отруїлися 57-річна жінка та її 21-річний син. Потерпілих було доставлено в реанімаційне відділення Львівської обласної клінічної лікарні.
Після надання необхідної медичної допомоги потерпілих (на їх прохання) у задовільному стані були відпущенні додому.
Причина отруєння встановлюється.
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