У Львові на вулиці пограбували лікаря-терапевта
22:14, 03 березня 2011Львів
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Забрали тонометр і лікарську слухавку
Львів. 3 березня. УНІАН. У Львові на вулиці Володимира Великого двоє невідомих чоловіків скоїли напад на лікаря-терапевта однієї з міських лікарень міста заволодівши її сумочкою в якій були медичні інструменти.
Як поінформувало УНІАН джерело у Франківському райвідділі міліції, куди із заявою про пограбування звернулася 51-річна жінка, у викраденій сумці знаходився паспорт потерпілої, тонометр для вимірювання тиску та лікарська слухавка.
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