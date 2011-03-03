У Львові на вулиці пограбували лікаря-терапевта

Львів. 3 березня. УНІАН. У Львові на вулиці Володимира Великого двоє невідомих чоловіків скоїли напад на лікаря-терапевта однієї з міських лікарень міста заволодівши її сумочкою в якій були медичні інструменти.

Як поінформувало УНІАН джерело у Франківському райвідділі міліції, куди із заявою про пограбування звернулася 51-річна жінка, у викраденій сумці знаходився паспорт потерпілої, тонометр для вимірювання тиску та лікарська слухавка.