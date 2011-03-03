У Львові на вулиці пограбували лікаря-терапевта

22:14, 03 березня 2011
Львів
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Забрали тонометр і лікарську слухавку

 Львів. 3 березня. УНІАН. У Львові на вулиці Володимира Великого двоє невідомих чоловіків скоїли напад на лікаря-терапевта однієї з міських лікарень міста заволодівши її сумочкою в якій були медичні інструменти.

Як поінформувало УНІАН джерело у Франківському райвідділі міліції, куди із заявою про пограбування звернулася 51-річна жінка,  у викраденій сумці знаходився паспорт потерпілої, тонометр для вимірювання тиску та лікарська слухавка.

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