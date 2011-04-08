Із 27 квітня відкривається авіарейс Львів-Прага
14:05, 08 квітня 2011Львів
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4 рази на тиждень
Львів. 8 квітня. УНІАН. Із 27 квітня авіакомпанія «Чеські авіалінії» відкриває міжнародний регулярний рейс в аеропорту «Львів» за маршрутом Прага-Львів-Прага.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.
Важливо, що новий регулярний рейс відкривається за умов реконструкції злітно-посадкової смуги (нині експлуатаційна довжина складає 1610 метрів).
Рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень: по понеділках, середах, п’ятницях та неділях.
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