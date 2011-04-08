Із 27 квітня відкривається авіарейс Львів-Прага

4 рази на тиждень

Львів. 8 квітня. УНІАН. Із 27 квітня авіакомпанія «Чеські авіалінії» відкриває міжнародний регулярний рейс в аеропорту «Львів» за маршрутом Прага-Львів-Прага. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України. Важливо, що новий регулярний рейс відкривається за умов реконструкції злітно-посадкової смуги (нині експлуатаційна довжина складає 1610 метрів). Рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень: по понеділках, середах, п’ятницях та неділях.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter