«Свобода» зустріне Президента у Львові протестами

Львів. 10 квітня. УНІАН. ВО «Свобода» висловить свою позицію Президенту України Віктору Януковичу, який 11 квітня перебуватиме на Львівщині, щодо актуальних проблем політичного життя в Україні. Про це повідомив УНІАН керівник фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан Кошулинський.

Як розповів Руслан Кошулинський, ВО «Свобода» задекларує свої позиції, зокрема, щодо намагання діючої влади «ввести продаж української землі іноземцям».

«Ми також висловимо свою позицію щодо українофобського наступу на мову та культуру і вимагатимемо припинити репресії та переслідування українських патріотів», - зазначив Руслан Кошулинський.

Він також наголосив на тому, що історія засвідчила, що «всі, хто починає з репресій закінчує - як Чаушеску».

Представники ВО «Свобода» проведуть акцію протесту біля Львівської ОДА.

Акція розпочнеться о 10.00, серед оприлюднених транспарантів буде, зокрема, гасло «Тютюнник – краще Табачника», - розповів Руслан Кошулинський.