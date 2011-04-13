Шевченківський район Львова завтра буде без газу

Львів. 13 квітня. УНІАН. Завтра, 14 квітня, з 9.00 буде припинено подачу газу споживачам Шевченківського району м. Львова.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар ПАТ «Львівгаз» Оксана Ростикус.

За повідомленням відомства, в районі проводитимуться аварійно-відновлювальних робіт.

Без газопостачання залишаться споживачі за такими адресами: вул. Лінкольна, 2, 10, 5, 5а, 9, 11, 13, 15, 21; вул. Інструментальна, 1, 2, 4, 6, 7; вул. Шполянська; вул. Замарстинівська, 167, 170, 190, 233, 225, 240, 265, 267, 274; вул. Інструментальна; вул. Мазепи, 9, 11; пров.2-й Топольний, 2; вул. Замарстинівська-Заозерна; вул. Варшавська, 124, 135, 135а, 201; вул. Заозерна, 23; вул. Миколайчука, 11, 13, 15, 42; вул. Під Голоском,4, 6, 15 б, 17 б, 19, 19 а, 21, 27; пров. 3-й Заозерний, 2; вул. Випасова, вул. Плужника, 5; вул. Панча, 18а; вул. Кругла, 11; вул. Урочище Голоско, с. Збиранка.

Після проведення всіх робіт працівниками Управління з експлуатації газового господарства м. Львова буде здійснено пуск газу.

«Адміністрація ПАТ «Львівгаз» просить вибачення за тимчасові незручності та застерігає: залишаючи свої помешкання, обов’язково перевірте чи закриті всі крани на газових приладах та додатково перекрийте контрольні крани перед приладами. Користуватися газом можна буде лише після того, як працівники ПАТ «Львівгаз» запустять газ по стояках будинків та перевірять газову мережу у кожному помешканні», - зазначають на «Львівгазі».