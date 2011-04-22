На стадіоні у Львові покладуть рулонний газон

Львів. 22 квітня. УНІАН. Матчі Євро-2012 на львівському стадіоні проходитимуть на натуральному рулонному газоні. Улаштовувати його почнуть у червні 2011 року. Про це зазначив керівник проектів та програм у сферах нематеріального виробництва Олександр Кирилов.

Газон матиме скріплену кореневу систему, що забезпечує виконання необхідних технічних вимог, повідомили УНІАН у прес-службі «Дирекції з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Рулонний газон, який покладуть на львівській арені, вирощують на полях протягом років, а тому після доставки на стадіон він швидко приймається і чи не відразу може приймати футбольні поєдинки. Окрім цього, склад трав у таких газонах містить вузьколисті сорти мятлика лугового і вівсяниці червоної, а ці трав’янисті рослини є оптимальними для клімату України.

Поряд з цим, на футбольному полі встановлять надсучасні системи дренажу, підігріву та поливу.