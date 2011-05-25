На Львівщині за кермом упіймали понад 500 водіїв, позбавлених прав

Львів. 25 травня. УНІАН. За чотири місяці цього року інспектори ДАІ Львівської області виявили 504 водіїв транспортних засобів, які за рішеннями судів були позбавлені права керування. Лише протягом 24 травня у Львові та області було виявлено трьох таких порушників. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Так, під час нагляду за дорожнім рухом співробітники відділу ДАІ Стрийського району за порушення правил дорожнього руху зупинили водія автомобіля «ВАЗ-21043», 44-річного місцевого жителя.

Як було з’ясовано під час перевірки документів, даного водія відповідно до постанови Стрийського міжрайонного суду було позбавлено права керування усіма видами транспортних засобів з оплатним вилученням транспортного засобу – автомобіля марки «ВАЗ-21043».

На даного водія інспектори ДАІ склали адміністративний протокол згідно зі ст.126.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а транспортний засіб «ВАЗ-21043» було доставлено у Стрийське міжрайонне управління юстиції у Львівській області для виконання постанови суду.

Крім того, 24 травня під час нагляду за дорожнім рухом інспектори відділу ДАІ Перемишлянського району у місті Перемишляни на вул. Галицькій, 29 за порушення правил дорожнього руху зупинили водія автомобіля «ВАЗ-21063», 50-річного жителя міста Перемишляни.

Інспектори ДАІ встановили, що даний водій позбавлений права керування усіма видами транспортних засобів згідно з рішенням Перемишлянського районного суду. Посвідчення водія було вилучено.

Ще один випадок стався 24 травня. Інспектори відділу ДАІ міста Львова під час нагляду за дорожнім рухом у Львові на перехресті вулиць Городоцька-Кульпарківська затримали автомобіль «Деу». Під час перевірки через базу даних щодо осіб, позбавлених прав керування, було встановлено, що даний водій був позбавлений права керування усіма видами транспортних засобів (за ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння). У водія вилучено посвідчення.

За даними фактами триває перевірка.