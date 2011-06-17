Цимбалюк сприятиме у виділенні 150 тис. грн. для дитсадка

Львів. 17 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА провів особистий виїзний прийом громадян у м. Сколе. За допомогою до губернатора звернулося 14 осіб. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Мешканці Сколівщини зверталися із житловими, соціально-побутовими питаннями та із проханнями про виділення матеріальної допомоги.

Так, Михайлом Цимбалюком задоволено клопотання чемпіона України та світу серед ветеранів з гирьового спорту Ігоря Головки про виділення матеріальної допомоги для поїздки у Грецію на Чемпіонат світу з гирьового спорту серед ветеранів, який відбудеться у жовтні 2011 року та матеріальної допомоги для закупівлі спортивного інвентаря.

Голова ОДА також посприяє у виділенні 150 тисяч гривень на закупівлю обладнання та меблів задля відкриття додаткових груп у дитячому садочку с. Верхнє Синьовидне.

М.Цимбалюк також доручив надати матеріальну допомогу для реабілітації сина – інваліда 1-ї групи громадянки Заяць Г.Я.